Подводим итоги 452-го дня войны в Украине.

Ситуация в Бахмуте

Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут.

После заявлений Пригожина и затем - опровержений со стороны Украины - о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль.

Российские военные упомянули, что в городе наступал "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации российской армии.

Отметим, что это заявление прозвучало спустя восемь часов после аналогичного обращения Пригожина, который попутно снова раскритиковал российское командование и пригрозил, что выйдет из Бахмута 25 мая.

Была ли задержка связана с этой риторикой Пригожина - неизвестно. Но после МО РФ, "вагнеровцев" поздравил Путин.

На утро украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

Неоднозначные трактовки по этому вопросу озвучил Владимир Зеленский. На вопрос журналистов "Господин президент, остаётся ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россия заявляет, что захватила Бахмут" президент ответил: "я думаю, нет"

Не до конца понятно было, на какую часть вопроса ответил Зеленский. Ряд СМИ интерпретировал это как подтверждение ухода ВСУ из Бахмута. Но в Офисе президента затем это опровергли.

Позже президент уже более определенно заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте.

"Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся я называть не буду. Это говорит о том, что сегодня Бахмут не охвачен РФ. Никаких двух или трех толкований этому не может быть", — заявил Зеленский.

Позже спикер Восточной группировки Сергей Череватый уточнил, что украинцы продолжают удерживать укрепления и несколько помещений в юго-западной части города. И поэтому "Бахмут не взят до конца".

Замминистра обороны Анна Маляр также сообщила, что украинские войска сохраняют контроль над объектами и частным сектором на юго-западе - в районе "Самолет". А командующий Сухопутными войсками Александр Сырский добавил, что удерживаемая ВСУ часть Бахмута будет использована как плацдарм для контрнаступления.

Одновременно командование ВСУ стало продвигать тезис о том, что украинские силы окружают Бахмут.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", - сказала Маляр.

О том же говорит и Сырский, правда, по его словам, ВСУ только приближаются к окружению. "Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение", - сказал он.

Впрочем, ни окружения Бахмута, ни его "полуокружения Бахмута", о котором заявила Анна Маляр, на данный момент нет. Это видно, в частности, по карте украинского паблика Deep State.

ВСУ с начала мая удалось "разжать" полуокружение Бахмута россиянами с запада на южном и северном флангах. Однако для того, чтоб полуокружить или, тем более, окружить россиян в Бахмуте, украинским войскам нужно осуществить намного более глубокий прорыв по флангам, чем сейчас.

Хотя, судя по комментариям Сырского, такая задача перед украинской армией стоит.

На украинские опровержения отреагировал куратор "Вагнера" Пригожин.

Он продолжает утверждать, что "ни одного украинского военного в городе не осталось" и что "Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра".

При этом Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не берут живыми в плен украинских бойцов. "В Бахмуте нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных", - сказал Пригожин.

Также российские СМИ опубликовали, как они утверждают, первое видео из района "Самолёт" в Бахмуте, который, по заявлениям командования ВСУ, удерживают украинские силы, (а по заявлениям "вагнеровцев" уже ими захвачен).

На видео слышна интенсивная стрельба. На одном из зданий вывешен российский флаг.

Напомним, вчера Пригожин пообещал с 25 мая начать вывод "Вагнера" из Бахмута и передать позиции кадровой армии РФ. Мы уже писали, что если "вагнеровцы" действительно покинут Бахмут, то это станет серьезной проблемой для российского командования - и конкретно на бахмутском направлении, и в целом по-твоему фронту, так как накануне ожидаемого наступления ВСУ, российской армии нужно будет где-то взять достаточно крупные резервы, чтоб заткнуть образовавшую дыру на фронте. А учитывая низкую степень координации "Вагнера" и армейских подразделений, передача позиций может быть использована ВСУ для контрудара (как это произошло в начале мая на флангах, после чего в нескольких местах они были прорваны).

Об этом же говорят и западные эксперты.

Американский "Институт изучения войны" отмечает, что отход в соприкосновении с противником — чрезвычайно сложная задача, с которой силы ЧВК "Вагнер" вряд ли справятся в пятидневный срок, не нарушая усилий российского минобороны по подготовке к запланированному украинскому контрнаступлению. Также они вряд ли смогут за такой короткий срок создать адекватную оборону или закрепить недавние успехи в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак.

Украинская артиллерия все еще может наносить удары по российским силам в Бахмуте и вокруг него. Подразделения "Вагнера" показали слабую координацию с российскими обычными силами, другими иррегулярными формированиями, подчиненными МО РФ, и российским военным командованием. Российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточное количество сил, чтобы высвободить силы "Вагнера" в Бахмуте и удержать его фланги без переброски российских сил из других районов, говорится в сводке.

Заявление Пригожина о намерении отступить может быть попыткой ввести в заблуждение украинские силы, чтобы спровоцировать их провести контратаку на Бахмут, предполагают эксперты.

Напомним, что в начале мая Пригожин уже грозился уйти из Бахмута, но, по итогу, так и не ушел, заявив, что ему пригрозили уголовной статьей "измена Родине", если он покинет свои позиции без приказа. Не исключено, что и в этот раз "Вагнер" не уйдет. По крайней мере, в обозначенные сроки (25 мая). К слову, ряд телеграмм-каналов сегодня написало, что "Вагнер" развивает наступление от Бахмута на запад в сторону Хромово.

Главные итоги битвы за Бахмут и как будет развиваться ситуация дальше мы разбирали здесь.

Итоги "Большой семерки" для Украины

Зеленский, который второй день находится в Японии на саммите G7, сегодня встретился с Байденом. Американский президент объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. В него вошли:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- артиллерийские снаряды;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- мостовые системы;

- бронированные медицинские машины;

- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

- тепловизионные системы;

- запчасти и другое полевое оборудование.

Одной из ключевых тем этой встречи стали самолеты F-16, которые США согласились передать Украине после обучения пилотов. Если тезисно, по этому поводу Байден сказал следующее:

- Зеленского ознакомили с планом обучения украинских летчиков на истребителях 4-го поколения

- что получил от Зеленского заверения в том, что Киев не будет использовать F-16 для атак российской территории (позже советник президента Салливан добавит, что Крым американцы таковой не считают).

- что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении Украины. И эти истребители не помогли бы Киеву справиться с ситуацией в Бахмуте.

Зеленский в свою очередь заявил, что пока не может сказать, сколько будет самолетов и когда, но Украина "будет ускорять это". Позже Воздушные силы ВСУ предположили, что Украине в первом пакете передадут 12-18 самолетов.

Но это пока только предположение, поскольку ни сроков, ни количества западные партнеры пока не называют. В любом случае очевидно, что на обучение и подготовку логистики понадобится как минимум несколько месяцев, которые даже по самым оптимистическим украинским подсчетам истекут где-то к октябрю.

Напомним, что именно сентябрь многие западные СМИ называли ключевым рубежом для судьбы войны в Украине.

В первый месяц осени в США принимается бюджет, и республиканский Конгресс может отказать Байдену в "открытом чеке" для военного снабжения Украины. Особенно высокой такая вероятность становится в случае провала или скромных успехов украинских сил в летней кампании.

Поэтому, видимо, более конкретно и детально вопрос количества самолетов для Украины будет решаться по итогам летних боев и того, начнется ли после них дипломатический процесс.

Интересны в этом контексте заявления канцлера Германии.

"То, что связано с подготовкой пилотов - долгосрочный проект", - сказал Олаф Шольц на саммите G7. По его оценкам, в США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения".

Также Шольц заявил, что движения по F-16 - это "сигнал России о том, что ей не следует рассчитывать на успех вторжения в Украину, даже если она рассчитывает на затяжной конфликт".

Одна из интерпретаций такого заявления - Москву подталкивают к тому, что конфликт нужно заканчивать до того, как Запад пришлет истребители (то есть, примерно до осени, что совпадает и с бюджетным процессом в США).

"Саммит мира" и миссия Папы

Зеленский сегодня заявил, что хочет провести в июле саммит "формулы мира" - приурочив его к 500 дням с начала войны.

"Скоро - 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира - саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям", - сказал президент.

"Саммит мира" - инициатива Украины по обсуждению мирного плана Зеленского. То есть, это не переговорная площадка, поскольку участие России в нем не предусмотрено, о чем прямо заявлял недавно украинский президент.

Да и сама РФ вряд ли бы явилась на саммит - поскольку план Зеленского, который предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года, для нее неприемлем.

При этом на саммит Украина планирует пригласить страны, которые не ввели санкции против РФ и выступает за скорейшее прекращение огня. В частности - Китай, Ватикан, Бразилию, Индию. Часть этих государств официально предлагают свое посредничество для установления мира. Таким образом саммит в целом может стать площадкой для разных мнений, а не только отражать позицию Запада и Киева.

Те, кто считает, что нужны переговоры, тем временем наращивают свои усилия. Недавно в Киеве побывал спецпредставитель Пекина Ли Хуэй, который скоро прибудет в Москву. Также стало известно, что Ватикан назначил главу посреднической миссии для урегулирования в Украине.

По данным Reuters, им стал кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи. Попросил его об этом папа Римский Франциск, который недавно официально подтвердил существование миссии в ходе поездки в Будапешт.

Теперь Дзуппи попытается встретиться по отдельности с каждым президентом - Зеленским и Путиным, говорит источник Reuters. Кардинал будет "способствовать снижению напряженности конфликта в Украине в надежде, никогда не оставляемой Святым Отцом, что это могло бы начать мирные процессы", говорят в Ватикане.

Ранее Владимир Зеленский заявил в Риме, что Украине "не нужны посредники" с Путиным, а нужен "справедливый мир" на базе украинских требований. Но тем не менее, он пригласил представителей Ватикана на "саммит мира". То есть двери для переговоров с посредниками, которые "не нужны", Украина не закрывает.

Что с главкомом Залужным?

Всю последнюю неделю российские паблики распространяют информацию, что с 8 мая никто не видел главкома Валерия Залужного. А также о том, что он в этот день якобы мог быть тяжело ранен во время ракетного удара по Днепропетровской области.

В Сети публикуются скриншоты постов волонтеров, которые пишут о том, что в Главный военный клинический госпиталь 8 мая привезли кого-то "очень важного".

Вчера замминистра Анна Маляр в эфире телемарафона опровергла "гибель" Залужного и заявила, что распространение таких слухов может быть предвестником покушения на главкома и других украинских генералов.

Вечером у себя в телеграм-канале она заявила, что "главком на месте. Делает свою работу. Только что общались".

Кампанию по "смерти" Залужного Маляр объясняет тем, что настал "пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию".

"Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", - добавила Маляр.

Отметим, что в пятницу Генштаб ВСУ сообщил о телефонном разговоре Залужного с главой генштаба США Марком Милли. На сайте Пентагона сообщений об этом телефонном звонке нет, но часто там не публикуются отчеты и о других беседах Залужного с Милли.

Последние фото главкома, опубликованные в его телеграм-канале, датируются 30-м апреля - на них он встречается с командующим сил США в Европе Каволи. Но он и ранее не слишком часто выкладывал свои фото. Так что данный факт в целом мало о чем говорит.

Наконец, 19 мая появилось видео выступления главкома на видеоконференции по случаю Дня науки.

На видео Залужный говорит, что только вернулся из Академии наук Украины, где поздравлял ее руководство. Также он просит руководство юракадемии разработать нормы, по которым бойцы ВСУ получат "боевой иммунитет" за "те или иные преступления, совершенные во время выполнения боевых задач".

Это было первое появление главкома ВСУ в публичной плоскости с момента возникновения слухов о его якобы "ранении" или "гибели".