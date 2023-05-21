Вчера о взятии Бахмута Донецкой области заявила российская сторона на всех уровнях: от куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина до президента Владимира Путина. Украинское командование потерю города опровергало, но отметило, что ситуация там критическая и ВСУ контролируют лишь небольшую часть Бахмута на юго-западе.

Но даже если город уже полностью захвачен (или окажется захвачен в ближайшее время), это не будет означать окончания битвы за Бахмут, так как украинские войска наступают на флангах и продолжают находиться на подступах к городу.



Однако некоторые выводы из битвы за Бахмут можно сделать уже сейчас.



1. Военное значение



Битва за Бахмут уникальна тем, что обе стороны изначально признавали, что город не имеет серьезного военно-стратегического значения. Для чего тогда было столь упорно за него воевать, Украина Россия (в лице Пригожина) объясняют одинаково: цель была - оттянуть на себя и обескровить лучшие подразделения противника, чтобы обеспечить преимущество своим войскам на других направлениях. Кто лучше справился с этой задачей (то есть какое у сторон соотношение потерь), достоверных данных нет. Очевидно лишь то, что у обеих сторон в "бахмутской мясорубке" потери очень большие. Причем у "Вагнера", по данным многих источников, потери в зимние месяцы были запредельными: в ходе штурмов Соледара и Бахмута погибли огромное количество недавно завербованных заключенных.



Поэтому в российской блогосфере уже давно задаются вопросом: а зачем за Бахмут положили столько людей? Если Пригожин и российское командование в лице Сергея Суровикина, планировавшие "бахмутскую мясорубку", были готовы пожертвовать жизнями многих тысяч наемников ЧВК, почему "мясорубку" устроили не на том направлении, где достигнутое такой ценой продвижение имело бы военно-стратегическое значение? Например, на дуге Авдеевка-Марьинка, чтобы отодвинуть фронт от Донецка? Или же в районе Угледара, Гуляй Поля и Орехово, чтобы отодвинуть фронт от сухопутного коридора в Крым?

Теоретически взятие Бахмута открывало определенные перспективы для развития наступления россиян на Северск или же на Часов Яр с Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. Но и они почти обнулились после того, как Пригожин заявил об уходе "Вагнера" 25 мая с фронта в тыл. И теперь, если "Вагнер" все-таки уйдет и командование найдет достаточно боеспособных резервов, чтобы его заменить, россияне в лучшем для себя случае смогут лишь удержать нынешнюю линию фронта. Но возможно, будут отступать под ударами украинских войск.

2. Информационно-символическое значение



Падение Бахмута могло бы стать сильным информационным ударом по Украине, учитывая, что Владимир Зеленский и украинское командование неоднократно заявляли о "непреступной крепости Бахмут", которая "никогда не падет".



Однако битва за Бахмут сопровождалась столь мощной кампанией по дискредитации российской армии со стороны Пригожина (включая, собственно, его последнее заявление о взятии города, которое наполовину состояло из критики командования армии РФ), что итоговый счет в информационно-символическом сражении как минимум по нулям, а то и в пользу Украины.



И еще неизвестно, что будет после 25 мая. Если после ухода "Вагнера" ВСУ смогут отвоевать часть Бахмута или создадут угрозу его окружения, то информационная победа и вовсе окажется на стороне Украины. Тем более, что в России в таком случае начнется новая волна внутренних конфликтов с заявлениями Пригожина в духе: "Я завоевал город, а вы его проср@ли за несколько дней". Возможно, в этом и заключается план куратора ЧВК: показать свою незаменимость и добиться от Путина нужных ему кадровых решений - отставки Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, а может, и не только.

3. Политическое значение: рождение проекта "Пригожин"



Единственный бесспорный итог "бахмутской мясорубки" не военный, а политический: резкий рост влияния Евгения Пригожина внутри России.



На фоне неудержимого пиара "Вагнера" и его куратора в РФ появился политический проект "Пригожин". Причем, если говорить языком политтехнологов, возник он на базовом электоральном поле Путина. Пригожин уже воспринимается многими россиянами как "больше Путин, чем сам Путин".

Это не уникальное явление.

Аналогичным образом Борис Ельцин воспринимался сторонниками перемен в СССР как более решительный реформатор, чем Михаил Горбачев. Или Юлия Тимошенко, которая по такой же схеме "откусила" большую часть избирателей у Виктора Ющенко.



Проект "Пригожин" уже де-факто конкурирует с Путиным. Причем сам Пригожин этому способствует. Например, своими намеками на "дедушку". И хотя он дал понять, что под критикой "дедушки" имел в виду Герасимова, в это далеко не все поверили – ведь ранее он никогда не стеснялся прямо называть фамилию начальника генштаба РФ.



Но пока, вероятно, у Пригожина более приземленная цель: добиться контроля над министерством обороны. После чего у него появится возможность подступиться и к более амбициозным задачам.



Расчет куратора ЧВК может быть на то, что в ближайшее время российская армия столкнется с большими проблемами на фронте, в которых Пригожин и его группа поддержки обвинят Шойгу и Герасимова, добившись их отставки. Для этого, возможно, Пригожин и хочет увести ЧВК "Вагнер" в тыл накануне ожидаемого наступления ВСУ (об угрозе которого сам Пригожин неоднократно заявлял), чтобы создать российскому командованию большую проблему с поиском резервов для затыкания дыры на фронте.



Открытым остается вопрос, действует ли Пригожин один, пользуясь отсутствием жесткой реакции российской власти на свои заявления и стремясь показать, что он полновластный хозяин ЧВК и один из "политиков высшего эшелона в РФ", а не просто "фунт", посаженный управлять квазигосударственной структурой и делать то, что ему прикажут, либо куратор ЧВК выступает публичным тараном от имени и в интересах влиятельной группы лиц, которая хочет взять под свой контроль минобороны, а потом, возможно, и Кремль.



Как бы то ни было, появление проекта "Пригожин" говорит о том, что в России война стала превращаться в фактор внутренней политики, когда борьба за власть для ее участников гораздо важнее и интереснее результата войны.



К каким последствиям это приведет, во многом зависит от развития ситуации на фронте. Если российские войска смогут, как минимум, удержать фронт, а война постепенно перейдет в режим низкой интенсивности (или вообще закончится перемирием), то у Кремля появится время, чтобы купировать проблему по своей обычной методике: кого-то перекупить, кого-то придушить, а Пригожина оформить, например, в управляемый партийный проект в нише, освободившейся после смерти Жириновского.



Если же на фронте начнутся большие проблемы, то это может вызвать сильное политическое напряжение внутри РФ, и проект "Пригожин" в этом, не исключено, будет играть далеко не последнюю роль.