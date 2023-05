Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг, что президент подтвердил потерю Бахмута, о чем написали западные СМИ со ссылкой на брифинг президента Украины.

"Вопрос о Бахмуте звучал так:

– Russians said they have taken Bakhmut (то есть "Россияне заявляют, что они взяли Бахмут" - Ред.).

– I think no ("Я думаю, нет" - Ред.).

Таким образом президент опроверг взятие Бахмута", - написал Никифоров.

Отметим, что целиком вопрос журналиста звучал так: "Господин президент, остаётся ли Бахмут до сих пор в руках Украины? Россия заявляет, что захватила Бахмут". После чего Зеленский и ответил: "Я думаю, нет".

Из-за того, на какую часть вопроса он ответил "нет", и возникло двоякое трактование слов Зеленского. Исходя из заявления Никифорова, на Банковой их трактуют как опровержение взятия города.

В то же время, далее ответ Зеленского звучал как своего рода "прощание" с городом: "Он полностью разрушен. На сегодня он остаётся только в наших сердцах".

Напомним, британский телеканал Sky News написал, что находясь на саммите в японской Хиросиме Зеленский заявил, что от осажденного города на Донбассе "мало что осталось" и он "разрушен". А на вопрос, находится ли Бахмут по-прежнему под контролем Украины, президент ответил: "Думаю, что нет".

Вчера куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видеообращении заявил о захвате города. Также он в очередной раз раскритиковал военное руководство РФ.

В Минобороны Украины опровергли потерю Бахмута. Хотя украинские военные опубликовали видео своего ухода из города.

Между тем Минобороны России спустя восемь часов после заявления Пригожина сообщило о захвате Бахмута силами ЧВК "Вагнер". Вскоре после появления заявления Минобороны президент РФ Владимир Путин поздравил "Вагнер" и военных российской армии с захватом Бахмута.