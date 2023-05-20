В субботу, 20 мая, украинские военные выложили в соцсетях видео своего выезда из Бахмута.

"Все, Бахмут вон там. А мы выезжаем", - заявил солдат на одном из роликов, показывая на дорогу за своей спиной.

На другом видео военный говорит, что они уезжают из района "Самолёт", и требует от водителя "дать газу". При этом фоном слышны выстрелы из крупнокалиберного оружия.

Напомним, сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате всего Бахмута. Украинское командование это опровергло. Но в то же время добавило, что ситуация в Бахмуте критическая, и допустило выход из города.

Ранее мы детально анализировали ситуацию вокруг Бахмута в отдельном материале.

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