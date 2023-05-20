В субботу, 20 мая, в Украине идет уже 451-й день войны с Россией.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 19 мая: "Встречный бой в Бахмуте, Шойгу на юге Украины, первые подвижки по передаче F-16 и фактор "Кинжала"

Ниже представлена хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

20 мая 2023: последние новости

9.37 С утра в Мариуполе работает ПВО. Фото следов от взрывов на высоте публикуют российские телеграм-каналы.

9.17 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений.

В Луганской области противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях противник пытался атаковать Ивановское и Белую Гору.

К западу от Донецка атаки россиян шли в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского. Был нанесен авиаудар возле Авдеевки.

Отражено более 20 атак противника в районе Марьинки. Южнее россияне совершили более 10 атак в районе Новомихайловки.

8.42 Предоставляя Украине оружие, Байден стремится не начать Третьей мировой войны.

Об этом заявил на брифинге в Хиросиме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности. И мы также собираемся действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны", - заявил Салливан, рассуждая о поставках оружия Украине.

8.21 Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов.

Это произойдет после встречи президента США со своим украинским коллегой на саммите G7 в Японии, пишет Politico.

По словам трех американских и украинских официальных лиц,

пакет будет включать больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств.

8.03 Всего по Киевской области ночью запустили 18 "Шахидов", сообщили в Воздушных силах. Все они сбиты.

Ещё два ударных дрона были сбиты вечером 19 мая (как уже сообщалось - в Днепропетровской области).

7.39 Итоги ночной атаки на Киев от Киевской городской военной администрации.

Заявляется, что противник атаковал "Шахидами" и что все цели сбиты. Есть возгорание от падения обломков.

В КГВА заявляют, что таким образом россияне хотят нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы ПВО. Кроме того, таким образом противник «стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население» ((в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня).

«По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы Shahed. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. В результате падения обломков:

– в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;

- в Дарницком районе повреждения здания СТО, припаркованных авто;

- в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;

- в Соломенском районе – дорожное покрытие и автотранспорт.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала», - заявил начальник КГВА Сергей Попко.