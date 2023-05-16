Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью The Washington Post заявил, что власть не намерена проводить парламентские выборы, пока действует военное положение.

Он фактически подтвердил, что не будет отменяться (или пересматриваться) действующий во время военного положения запрет на выборы.

С учетом того, что 2 мая парламент продлил действие режима на 90 дней (до 18 августа), вероятность проведения выборов 29 октября видится крайне низкой. Хотя в принципе успеть в срок можно, если война к середине августа закончится и военное положение продлеваться не будет. Это сейчас кажется малореальным. Впрочем, как мы уже писали, есть прогнозы, что война закончится до конца года. А следовательно, в таком случае, выборы могут пройти в начале 2024-го. Тем более, что в конце марта следующего года как раз по графику выборы президента.

Какие перспективы предвыборного процесса, к которому в политических кругах в последние месяц-два начали готовиться активно, рассказывает "Страна".

"Слуг" нужно держать в тонусе

Начнем с цитаты украинского президента. Отвечая на вопрос WP, Зеленский заявил, что в случае сохранения военного положения Украина не сможет провести парламентские выборы этой осенью.

"Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если военного положения не будет, то выборы будут", - отметил президент Украины.

По плану выборы в Раду должны состояться 29 октября 2023 года. Однако в виду войны в стране действует военное положение, в период которого все выборы запрещены. 2 мая парламент продлил действие режима на 90 дней - до 18 августа.

Это решение, как и указанное заявление президента показали, прежде всего то, что власть не намерена (во всяком случае, пока) менять как-то законодательство о военном положении ради избирательной кампании. В рамках околовыборной дискуссии такой вариант возникал, но особого развития не получил. И теперь, как мы видим, вопрос вообще снят.

А другой вывод из сказанного президентом - что выборов в Раду в этом году может вообще не быть, если в ближайшие месяцы ситуация на фронтах коренным образом не улучшиться, дав основания говорить о возможной отмене военного положения.

"Это заявление может означать, что президент не считает высокой вероятность проведения парламентской кампании при сохранении статус-кво. Разве что ситуацию изменят успешное контрнаступление украинской армии или какие-то другие крупные успехи страны", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Как он полагает, до этого власть пыталась "сохранить интригу в вопросе выборов", чтобы "удерживать боевой тонус всей своей команды и, в частности, подконтрольного монобольшинства в Раде".

"Оставалось ощущение, что кампания может пройти. Мол, мы за власть не будем держаться… И теперь президент дает понять, что выборы в ближайшее время не планируются. Снятие военного положения до августа - когда заканчивается срок, на который режим продлили - пока выглядит как менее вероятный сценарий", - говорит Бортник.

Высокопоставленный собеседник в команде власти согласен с такой трактовкой слов президента.

"Да, выборов осенью, по всей видимости, не будет. Определенная подготовительная работа велась из расчета на весенний перелом в войне, однако получилось иначе. Все затягивается", - комментирует источник.

Все откладывается на потом

В практическом плане это означает, помимо прочего, что спешить с решением проблем, возникших для выборов из-за войны, теперь точно никто не будет. Боевые действия в значительной части страны нанесли серьезный ущерб избирательной инфраструктуре, на освобожденной территории ее нужно восстанавливать или искать замену. Другая серьезная проблема - миллионы беженцев, в том числе оказавшиеся за границей, которым в случае выборов нужно как-то дать возможность проголосовать.

Мы писали, что среди вариантов осуждаются открытие дополнительных избирательных участков за границей, электронное голосование через приложение "Дия" и голосование по почте. Пока что их плюсы и минусы обсуждаются довольно активно в экспертных кругах, и, с учетом отсрочки выборов, широкую дискуссию власть в ближайшее время вряд ли откроет.

Собеседник во власти, близкий к избирательным процессам, считает, что это даже хорошо.

"Мы продолжим обсуждать эти предложения в узком, профессиональном кругу, и значит, этот разговор будет идти менее политизировано", - спогнозировал источник.

На самом деле обсуждение уже носит довольно острый политический характер. Оппозиционные партии выступают против введения, прежде всего, онлайн-голосования, считая, что власть попытается сфальсифицировать результаты в "Дии".

Впрочем, похожие нарекания вызывает и голосования почтой: мол, национальным почтовым оператором "Укрпошта" руководит правительство, а, значит, письма с бюллетенями не будут в безопасности.

Интересно, по данным социсследования организации ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов, почтовое голосование вызывает наименьшее доверие среди украинских беженцев в восьми странах. Лишь 8% респондентов полностью доверяют результатам голосования почтой. В то время как электронное голосование пользуется полным доверием у 19% участников опроса, относительным доверием - у 49%. Результатам традиционного голосования полностью доверяют 19%, а 57% - скорее ему доверяют.

Вряд ли стоит в ближайшие месяцы серьезного разговора и о смене избирательной системы. Одно время ходили слухи, что власть допускает возвращение к закрытым партийным спискам вместо нынешней открытой пропорциональной системы.

Как предполагают источники "Страны" в парламенте, теперь эта идея исчезнет из поля зрения на какое-то время.

Итоги войны и политический процесс

Тем не менее, по мнению собеседников издания, осенью стоит ждать оживление вокруг темы выборов.

"Осенью будет, возможно, понятно: дело идет к развязке и к концу войны, или все уходит в долгую. В зависимости от этого и будет зависеть дальнейший ход событий. Если будет развязка до конца года, то возобновятся разговоры насчет выборов с "прицелом" на весну", - говорит высокопоставленный собеседник во власти, близкий к избирательным процессам.

А в марте, напомним, должны пройти выборы президента.

В коридорах власти еще недавно ходили разговоры о возможном совмещении обеих избирательных кампаний (и президента, и парламента), хотя не все считают это возможным с точки зрения закона.

Политолог Руслан Бортник также прогнозирует возобновление интереса к теме в рамках активизации общей политической деятельности. Как он считает, инициативу возьмет на себя парламентская оппозиция.

"На самом деле оппозиции не нужны срочная кампания, хотят в выборах вообще она заинтересована. Необходимо время на то, чтобы собраться с силами и как-то сбить рейтинг власти. Если бы кампания была осенью, оппозиционеры ее бы проиграли. Тем не менее, в это время года они, вероятно, попробуют организовать давление на властную команду. Дескать, непроведение выборов во время войны и военного положения законно. Но вопрос о легитимности власти все равно возникает. Люди выбрали "слуг народа" на определенный срок, и этот срок вышел. Чтобы сохранить доверие, давайте создавать широкую коалицию с представителями оппозиции и перераспределять портфели. Если в войне не будет коренного перелома в пользу Украины, допускаю, что эти призывы будут особенно настойчивыми. Но если на фронте будут успехи, оппозиции, напротив, будет сложно доказать общество необходимость такого вневыборного "расширения" власти", - считает Бортник.

Источник в политических кругах также полагает, что от ситуации на фронте к концу года будет зависеть практически все во внутренней украинской политике.

"Если к тому времени будет понятно, что Украина побеждает - это один сценарий. Совершенно победный для власти, которая, после окончания войны, сразу же проводит выборы и продлевает свои полномочия еще на 5 лет. Если в войне будет тупик или, тем более, ситуация для Украины на фронте будет складываться неудачно, то возникает развилка. Первая - уходить в войну "в долгую". Вторая - соглашаться на перемирие, при условии, естественно, что на него будет согласна Россия и будут не против западные партнеры. Война "в долгую" отложит вопрос выборов на неопределенное время, но не снимет острые вопросы к власти у общества, которое сейчас ждет быструю победу. И это большой риск для власти. Потому что недовольство будет проявляться не через выборы, а через другие механизмы. Возможно даже радикальные. Перемирие, без освобождения всех украинских территорий, частью общества будет восприниматься как предательство. И это тоже большие риски для Зеленского. В таком выборы будут проходить в менее благоприятных для власти условиях, хотя она и может представить ситуацию как победу Украины, так как стран сохранила государственность и пришел мир", - говорит источник.