В Украине не будет парламентских выборов этой осенью, если на тот момент останется в силе военное положение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Конституция запрещает любые выборы во время военного положения. Если военного положения не будет, то будет. Ну, в законе написано, что по конституции Украины после окончания военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы", - сказал президент Украины.

По нормам мирного времени, парламентские выборы должны состоятся 29 октября 2023 года. Военное положение недавно было продлено до 18 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным наших источников, Кабмин дал команду активизировать подготовку к выборам в парламент. Однако минимально необходимым условием для проведения выборов (хоть парламентских, хоть президентских) является прекращение войны и отмена военного положения. Сейчас большинство экспертных оценок, а также попавших в публичный доступ оценок западных спецслужб, говорят о том, что война в нынешнем году не закончится.

Мы разбирались, почему в Украине заговорили о подготовке к выборам в Раду.