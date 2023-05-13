Украина не нуждается в посредниках для переговоров с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя инициативы Ватикана по мирному урегулированию.

"При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", – сказал он в эфире программы на гостелевидении RAI с участием известного телеведущего Бруно Веспы.

По мнению Зеленского, урегулирование в Украине должно выстраиваться только на основе мирной формулы, которую предложил Киев.

На вопрос Веспы, будет ли он готов в случае необходимости говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что говорить с российским лидером "не о чем".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с папой римским Франциском в Ватикане.

"Попросил осудить российские преступления в Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", - сказал Зеленский, комментируя встречу с понтификом.

Ранее мы писали, что на днях папа римский заявил, что Ватикан причастен к "секретной миротворческой миссии в Украине".

По его словам, цель миссии - "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной" и вернуть вывезенных в Россию украинских детей.

В то же время, по данным CNN, Украина не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана для урегулирования конфликта с Россией.

А госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил удивление тем, что официальные лица в России и Украине заявили, что они ничего не знают об инициативе Ватикана.