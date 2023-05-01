Украина не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана для урегулирования конфликта с Россией.

Об этом заявил CNN украинский чиновник, близкий к президентской канцелярии.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — заявил чиновник.

Чиновник отверг любую роль Папы Римского после того, как Папа Франциск заявил журналистам, что Ватикан является частью миссии по прекращению войны в Украине, говорится в материале.

Ранее Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к "секретной миротворческой миссии в Украине". По его словам, цель миссии - "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной" и вернуть вывезенных в Россию украинских детей. Он заявил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем РПЦ в Будапеште митрополитом Иларионом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 432-й день. Мы следим за новостями 1 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 431-го дня войны. Идут бои внутри Бахмута, рядом с городом были атаки на Ивановское и Предтечино. К западу от Донецка противник атаковал Авдеевку, Первомайское, Марьинку и Новомихайловку. В Авдеевке ударом авиаракеты практически уничтожен многоэтажный дом по улице Гагарина. Также старая и центральная части города были подвергнуты обстрелам из РСЗО и танковых орудий. Рухнули два многоэтажных дома.

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