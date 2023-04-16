Папа римский Франциск призвал украинцев и россиян помириться.

Он обратился к ним по случаю православной Пасхи.

"Да пребудет с ними Господь и поможет им помириться!" - цитирует понтифика сайт Ватикана.

Он заявил, что "войны продолжаются и продолжают сеять смерть ужасными способами".

"Скорбим об этих злодеяниях и молимся о жертвах, прося Бога, чтобы мир испытал не ужас насильственной смерти от рук человека, а чудо жизни, которую Он дает и воскрешает Своей благодатью", - говорится в пасхальном послании понтифика к восточным христианам.

Ранее мы писали, что папа римский Франциск заявил, что за войной в Украине стоит противостояние "нескольких современных империй". Он также сообщил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру.

Также "Страна" рассказывала, что папа римский призвал прекратить "бессмысленную войну" в Украине, которую он назвал третьей мировой.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.