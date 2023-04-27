Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Он передал фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины и пригласил Папу Франциска в Украину.

Об этом сообщил премьер в Telegram-канале.

"Мы ценим усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру - это формула Президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", - заявил Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил понтифика за гуманитарную помощь и за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск подтвердил, что готов посетить столицу Украины - Киев, но только при условии, что сможет нанести визит и в Москву. Об этом же Франциск заявлял и ранее - в конце ноября прошлого года. В то же время понтифик выразил сомнение в возможности проведения двусторонней встречи между президентами Украины и России под эгидой Ватикана.

Также мы писали, что Папа Римский в пасхальном обращении призвал украинцев и россиян к примирению.