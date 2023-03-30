Папа Римский Франциск был госпитализирован в среду из-за резкого ухудшения состояния здоровья на фоне респираторного заболевания. Врачи предполагали проблемы с сердцем, однако эти опасения не подтвердились.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Сообщается, что 86-летний понтифик идет на поправку и работает из больницы. А перед обедом он даже сходил в часовню, где помолился и совершил Евхаристию.

Ожидается, что несколько дней Папа пробудет в римской клинике. Понтифик уже отменил все публичные мероприятия, ранее запланированные на четверг и пятницу.

Летом 2021 года Франциск провел 10 дней в этой же клинике после операции на кишечнике.

Напомним, Папа Римский Франциск подтвердил, что готов посетить столицу Украины - Киев, но только при условии, что сможет нанести визит и в Москву. Об этом же Франциск заявлял и ранее - в конце ноября прошлого года. В то же время понтифик выразил сомнение в возможности проведения двусторонней встречи между президентами Украины и России под эгидой Ватикана.

Также комментируя ситуацию с Лаврой в Киеве, Папа Римский Франциск призвал все стороны "уважать религиозные места".