Зеленский встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с папой римским Франциском.
Об этом сообщает CNN.
Известно, что это первая личная встреча Зеленского и понтифика с момента начала войны в Украине.
Фото: Vatican News
Кроме того, сегодня прошла встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. После встречи президент Украины заявил, что "есть очень важные решения по защите нашего неба".
Зеленский рассказал, что обсудил с премьером Италии сотрудничество по безопасности. Также обговорили европейскую интеграцию Украины.
Напомним, в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом. Состоялись встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.
Ранее мы писали, что после поездки в Рим Владимир Зеленский планирует визит в Германию, где ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро. Кроме того, президент Украины получит в ФРГ премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы.