Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с папой римским Франциском.

Об этом сообщает CNN.



Известно, что это первая личная встреча Зеленского и понтифика с момента начала войны в Украине.

Фото: Vatican News

Кроме того, сегодня прошла встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. После встречи президент Украины заявил, что "есть очень важные решения по защите нашего неба".

Зеленский рассказал, что обсудил с премьером Италии сотрудничество по безопасности. Также обговорили европейскую интеграцию Украины.

Напомним, в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом. Состоялись встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.

Ранее мы писали, что после поездки в Рим Владимир Зеленский планирует визит в Германию, где ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро. Кроме того, президент Украины получит в ФРГ премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы.