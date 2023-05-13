В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.

"Благодарен за последовательную позицию по поддержке Украины. Ценим важную военную помощь, которая дает нашему государству способность противостоять российской агрессии. Залог нашего успеха на поле боя - своевременное получение необходимой помощи. Италия была и есть на правильной стороне, на стороне правды в этой войне. Мы двигаемся в направлении победы. Победа – это и есть мир для нашего государства", - написал Владимир Зеленский.

Ранее глава Офиса президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский в Италии также встретится с Папой Римским Франциском.

Тем временем война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

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