В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом.

Об этом Ермак написал в своем телеграм-канале.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским и командой мы сейчас в Риме.

В Италии состоятся встречи Владимира Зеленского с президентом Серджо Маттареллой, а также премьер-министром Джорджей Мелони (которая приезжала в Украину в феврале - Ред.) и Папой Римским Франциском", - написал он.

Владимир Зеленский позже подтвердил визит и предстоящие встречи.

Напомним, вчера Зеленский провел Ставку и подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом.

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