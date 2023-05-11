Папа римский Франциск может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане уже в субботу, 13 мая.

Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на источники в Ватикане.

В сообщении говорится также, что Зеленский может нанести визит в Рим в ближайшие дни, чтобы встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в рамках серии визитов в страны Евросоюза.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Он передал фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины и пригласил понтифика в Украину.

Ранее папа римский сказал, что открыт для встреч с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

Также мы писали, что на днях папа римский заявил, что Ватикан причастен к "секретной миротворческой миссии в Украине".

По его словам, цель миссии - "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной" и вернуть вывезенных в Россию украинских детей.

В то же время, по данным CNN, Украина не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана для урегулирования конфликта с Россией.

А госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил удивление тем, что официальные лица в России и Украине заявили, что они ничего не знают об инициативе Ватикана.