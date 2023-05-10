Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил существование "мирной миссии" Ватикана, призванной положить конец войне России в Украине. Он выразил удивление тем, что официальные лица в России и Украине заявили, что они ничего не знают об инициативе Ватикана, когда их попросили прокомментировать слова Франциска.

Об этом сообщил портал Vatican News.

Выступая в кулуарах презентации книги, Паролин сказал, что Москва и Киев были проинформированы об этом.

"Они об этом знают, но из-за бюрократических препон сообщения, которые должны быть доставлены, возможно, не были доставлены. Это лишь моя интерпретация, но я знаю, что обе стороны были проинформированы", - заявил Паролин.

Напомним, Папа Франциск рассказал о существовании "миссии" Ватикана на прошлой неделе. После этого CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Украине о такой миссии не знают.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — заявил чиновник.

В конце апреля с Папой Римским в Ватикане встретился премьер Денис Шмыгаль и пригласил его в Украину.