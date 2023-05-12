Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 12 мая.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки ВГК, где докладывали министр обороны Алексей Резников, главком ВСУ Валерий Залужный и командующие направлениями. Рассказал об утверждении пяти санкционных пакетов Украины - по "Запорожстали" и по российскому ВПК. Прокомментировал свой телефонный разговор с премьером Британии Риши Сунаком.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.