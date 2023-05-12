Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом.

"Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям", - заявил президент.

Также на Ставке "сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет".

Также на Ставке докладывал и генерал Александр Тарнавский по поводу актуальной ситуации в ОСГ "Таврия", были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина, написал президент Украины.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на два километра.

Как писала "Страна", 11 мая россияне сообщили об атаках ВСУ под Соледаром и Бахмутом. При этом куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ситуация на флангах в Бахмуте развивается по наихудшему сценарию для россиян.

А украинские паблики сообщают детали продвижения ВСУ под Бахмутом. Украинские силы обезопасили свои дороги снабжения.