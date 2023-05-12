Пресс-служба куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовало его письмо к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с призывом посетить Бахмут.

В своем обращении Пригожин указал, что его наемники продолжают наступление на украинские позиции в Бахмуте. Однако на флангах, которые обороняли военнослужащие российской армии, Вооруженные силы Украины предприняли ряд успешных контратак.

"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - пишет Пригожин.

Напомним, что в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на два километра.

Также мы писали о том, что ВСУ пошли в контратаку в Бахмуте, а россияне ушли с некоторых позиций.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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