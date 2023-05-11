В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не упоминают о наступлении ВСУ на флангах Бахмута, о чем заявил сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом сообщается в четверг, 11 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку. При этом в сводке ничего не говорится о наступательных действиях ВСУ на флангах в Бахмуте, о которых заявил Евгений Пригожин. Говорится только о наступательных действиях противника.

2. Отбито более 30 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Серебрянского лесничества;

Бахмутском – в Бахмуте и в направлении Ступочек;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла шесть ракетных (по Славянску, Константиновке и Запорожью) и 46 авиаударов, совершила 69 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов. ПВО уничтожила семь российских беспилотников разных типов.

Ранее мы писали, что сегодня россияне обстреляли ракетами Торецк в Донецкой области. Пострадали шесть человек.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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