В четверг, 11 мая, в Херсоне сообщили о прилете по одному из учебных заведений города.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В Херсонской областной военной администрации подтвердили удар по образовательному учреждению.

Как заявили в ОВА, после прилета начался пожар, его потушили. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее мы писали, что на днях российская авиация сбросила управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области, что привело к ранению двух человек.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.