Из всех сообщений российских телеграм-каналов о начале наступления ВСУ пока более-менее подробная информация есть только о ситуации вокруг Бахмута.

Что касается информации об остальных направлениях, в частности, Запорожской области, Горловки, Днепра и Белгорода, ее уже опровергают сами россияне.

Сегодня в течение дня телеграм-каналы, близкие к куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, писали о том, что ВСУ продолжают продвигаться на северном (Богдановка) и южных (район Клещеевки и Ивановского) флангах к западу от Бахмута, постепенно разжимая полукольцо вокруг города и оттесняя российские силы от дорог, ведущих в Бахмут.

Главный замысел ВСУ, по мнению Пригожина, - дальнейшее продавливание флангов с целью окружения Бахмута. По его словам, пока ситуация развивается по наихудшему для россиян сценарию.

При этом "вагнеровские" телеграм-каналы обвиняют российские регулярные войска в оставлении позиций. Хотя, как мы писали, есть и противоположные свидетельства о том, что первыми отходят как раз "вагнеровцы", подставляя позиции российских войск под удар.

В самом Бахмуте, как утверждает Пригожин, "вагнеровцы" сегодня продолжили наступление в западных кварталах города и продвинулись на 220 метров.

"Двигаемся, как лошадь с шорами, вперед", - сказал Пригожин.

Отметим, что Украина ни продвижения "Вагнера" в Бахмуте, ни продвижения ВСУ на флангах не подтверждала - подтвержден только прорыв украинских войск в районе Клещеевки 8 мая. Вся информация пока исходит только от Пригожина и от связанных с ним телеграм-каналов.

На карте представлена их версия нынешней ситуации вокруг Бахмута.

Воюющий в ВСУ политолог Кирилл Сазонов подтвердил, что украинские войска наступают по флангам к западу от Бахмута.

При этом в самом Бахмуте по позициям украинских войск наносятся массированные удары. Сазонов заявил, что никакого снарядного голода у "Вагнера" нет.

В сообщении Минобороны РФ от 11 мая с опровержением информации о прорыве фронта на разных направлениях упоминаются бои за населенный пункт Малоильиновка.

По данным российских телеграм-каналов, этот уже несуществующий посёлок на картах генштаба РФ расположен на северо-востоке от Богдановки, где, как сообщали российские военные паблики, был один из прорывов украинских войск.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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