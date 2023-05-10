В Сети появилось очередное видео из фронтового Бахмута Донецкой области, в котором не прекращаются тяжелые бои.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что город почти полностью заволокло дымом от постоянных обстрелов и пожаров.

Ранее мы публиковали апокалиптическое видео из Бахмута, на котором зафиксирован обстрел города зажигательными снарядами. Огнем были охвачены целые кварталы.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.