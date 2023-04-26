В Сети появились кадры с видом разрушенного Бахмута с высоты птичьего полета.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить разрушенные дома, кое-где поднимаются клубы белого дыма.

Местные паблики показывают видео о том, как сильно пострадал город, для ударов по которому все чаще применяются авиабомбы.

Ранее мы публиковали видео боев у единственной дороги, которая связывает Бахмут с "большой землей".

Война в Украине продолжается уже 427-й день. Мы следим за новостями 26 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 426-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Рядом с ним россияне пытались атаковать Новомарково и Хромово. На Авдеевском направлении - бои у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское. Также отражены атаки у Марьинки и вблизи Новомихайловки. С фронта поступают видео из Угледара, где много поврежденных обстрелами многоэтажек. Судя по всему, часть этих повреждений - следствие применения авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.