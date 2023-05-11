Украинский командир батальона, участвовавшего в атаке на российские позиции под Бахмутом 8 мая, заявил, что первыми из этого района сбежали наемники ЧВК "Вагнер", а российские регулярные войска после этого ещё продолжали сражаться.

Об этом он рассказал CNN.

Командир 1-го батальона 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным Ролло сообщил, что, в то время как подразделения "Вагнера" покинули свои позиции к юго-западу от города Бахмут, подразделения 72-й бригады российской армии остались и дрались.

Телеканал отмечает, что это противоречит заявлениям куратора "Вагнера" Евгения Пригожина, который обвинил 72-ю бригаду в бегстве со своих позиций.

В какой-то момент, по словам Ролло, ВСУ применили мощные ракеты HIMARS против российской пехоты, собиравшейся для укрепления позиций. Ролло добавил, что российские солдаты сдались только после того, как попали в окружение.

"Мы потратили два часа, пытаясь убедить их сдаться", - отметил военный.

Он сказал, что Пригожин хочет обвинить в неудаче российскую армию, но российские регулярные войска на самом деле упорно сражались. И добавил, что Пригожин лжет.

Вчера некоторые российские телеграм-каналы со ссылкой на военных РФ тоже писали, что прорыв украинских войск 8 мая произошел из-за того, что "вагнеровцы" покинули соседние позиции, не предупредив об этом регулярные войска.

Мы приводили сегодняшние слова Пригожина о том, что подразделения регулярной армии РФ сдают в Бахмуте позиции без боя.

9 мая он также обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и грозился вывести "вагнеровцев".