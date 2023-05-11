Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ситуация на флангах в районе Бахмута Донецкой области развивается для россиян "по наихудшему сценарию".

Его слова 11 мая передает пресс-служба Пригожина в Telegram.

По его словам, подразделения регулярной армии РФ сдают в Бахмуте позиции без боя.

"Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги", - сказал Пригожин.

Он добавил, что штурмовые группы ЧВК "Вагнер" сегодня продолжили наступление в самом городе, продвигаясь к западу Бахмута, и вошли в так называемое гнездо - укрепрайон ВСУ в западной части Бахмута. По утверждению Пригожина, до западной окраины города "вагнеровцам" осталось пройти "всего 625 метров".

Сегодня утром связанные с "Вагнером" телеграм-каналы сообщили, что подразделения российской армии оставили позиции к северо-западу от Бахмута близ дороги Часов Яр - Бахмут. В середине дня близкие к ЧВК телеграм-каналы сообщили, что части российской армии покинули важные позиции в районе Клещеевки, но затем эти позиции вернули "вагнеровцы" и сейчас их удерживают.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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