США не видят признаков ухода ЧВК "Вагнер" из Бахмута Донецкой области, о чем ранее заявлял куратор компании Евгений Пригожин.

Об этом пишет Politico.

"Вагнеровцы" удерживают не менее 85% города и имеют значительные запасы боеприпасов — так оценивают ситуацию два американских чиновника.

Представитель совета нацбезопасности призвал не верить заявлениям Пригожина о дефиците снарядов и отводе сил из Бахмута назвав их "политическим позерством, которое происходит из-за конфликта между ним и российским военным руководством".

Ранее воюющий в ВСУ украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что снарядного голода у ЧВК "Вагнер" в Бахмуте нет и обстрелы идут с такой же интенсивностью как и месяц назад.

Официальные представители ВСУ также говорили, что считают заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом. Россия выпускает более 20 тысяч снарядов в день.

При этом российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что в Кремле восприняли как "серьезную угрозу" новую критику куратора Пригожина в адрес минобороны РФ и заявления о намерении уйти из Бахмута.

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