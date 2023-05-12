Замминистра обороны Анна Маляр впервые заявила о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении на два километра вперед.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Отметим, что информация о продвижении появилась еще 9 мая, ее озвучил "Вагнер", а затем подтвердили отдельные командиры ВСУ.

В то же время Анна Маляр не комментировала слухи о других продвижениях украинских сил под Бахмутом, о которых вчера писали российские и украинские телеграм-каналы.

Также она не согласилась с заявлениями о нехватке оружия у "Вагнера", которые распространяет куратор ЧВК Евгений Пригожин. По мнению Маляр, он "предположительно преследует цель оправдать реальную ситуацию".

По словам замминистра обороны "ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли".

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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