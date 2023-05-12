Украинские силы начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США и высокопоставленного западного чиновника.

"Формирование включает в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Это стандартная тактика перед крупными совместными операциями", - пишет издание.

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