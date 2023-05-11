ВСУ пошли в атаку под Соледаром и стремятся окружить Бахмут.

Об этом заявил военкор телеканала "Россия-1" Евгений Поддубный.

По его словам, украинские силы несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смогли организовать прорыв. Сейчас ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях, и "обстановка тяжелая".

По мнению Поддубного, ВСУ ведут операцию по окружению Бахмута.

Также он заявляет, что в ближайшие сутки может начаться наступление ВСУ в районе Орехова Запорожской области, "чтобы связать наши войска боями", и в районе Гуляй Поля "с целью прорвать первую линию обороны".

"Будем считать, что контрнаступление началось", - написал Поддубный.

Тем временем близкие к "Вагнеру" телеграм-каналы публикуют карты со своей версией обстановки вокруг Бахмута и якобы планируемых ударов ВСУ по окружению города.

Ранее куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о продвижении украинских войск на флангах к западу от Бахмута и обвинил российскую армию в сдаче позиций в районе Хромово и Клещеевки.

В то же время украинские военные утверждают, что "вагнеровцы" первыми покинули позиции, а кадровые военные РФ сражались дальше.