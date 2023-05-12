Украинские паблики сообщают детали продвижения ВСУ под Бахмутом, которое уже подтвердило Минобороны. В заявлении лишь сообщалось, что украинские войска продвинулись вперед на два километра.

Телеграм-каналы пишут, что россияне утратили часть позиций у Ступочек и Ивановского (на трассе Бахмут-Константиновка).

Также сообщают о продвижении украинских войск южнее Белогоровки Луганской области.

"Продолжаем фиксировать потерю позиций врагом на бахмутском участке. Впервые за долгое время на карте появился синий цвет. Но не нужно создавать завышенные ожидания. Данные действия носят больше тактический характер, чем оперативно-стратегический", - считает украинский военный телеграм-канал DeepState.

Другие украинские паблики также пишут о том, что пока продвижение ВСУ на флангах носит скорее тактический характер и имеет целью "разжать" кольцо полуокружения к западу от Бахмута (чтоб сделать более безопасными дороги в город). О "котле" для российских войск в Бахмуте пока речи не идет. Для этого нужен намного более глубокий прорыв по флангам.

"По городу тяжело, на флангах есть плюсы, но битва далеко не выиграна, я бы сказал, имеем только оптимизм, не надо там радоваться в тылах сильно, еще куча работы", - пишет телеграмм-канал "Бахмутский демон".

Ранее мы приводили мнение воюющего в рядах ВСУ политолога Сазонова, который подтверждал атаки украинских частей на фланги бахмутской группировки противника.

О том, что пишут про ситуацию под Бахмутом российские телеграмм-каналы, мы сообщали в отдельном материале.