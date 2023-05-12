Разведка Британии сообщила, с помощью какого оружия РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУ
В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевое оружие, чтобы нанести удар вглубь Украины для срыва будущего контрнаступления ВСУ.
Об этом говорится в новой сводке британской разведки.
В более стратегическом плане РФ считает, что крылатые ракеты играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с Альянсом, добавили в сводке.
Эксперты напомнили, что корабли Черноморского флота ВМФ России в ночь с 8 на 9 мая выпустили по территории Украины восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS впервые за два месяца.
По данным британской разведки, РФ, вероятно, временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.
"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие - одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине длится намного дольше, чем они изначально планировали", - говорится в сводке.
Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как РФ изменила тактику и цели во время массированных атак.
Также мы сообщали о последствиях обстрела в ночь на 9 мая.