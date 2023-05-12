В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевое оружие, чтобы нанести удар вглубь Украины для срыва будущего контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

В более стратегическом плане РФ считает, что крылатые ракеты играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с Альянсом, добавили в сводке.

Эксперты напомнили, что корабли Черноморского флота ВМФ России в ночь с 8 на 9 мая выпустили по территории Украины восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS впервые за два месяца.

По данным британской разведки, РФ, вероятно, временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие - одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине длится намного дольше, чем они изначально планировали", - говорится в сводке.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как РФ изменила тактику и цели во время массированных атак.

Также мы сообщали о последствиях обстрела в ночь на 9 мая.