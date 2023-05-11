Украинские силы ПВО в первые месяцы войны сбивали менее 50% ракет, а сейчас эта цифра приближается к 90% по Украине и 100% по Киеву.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований США и слова Командира бригады командовании ПВО "Центр" с позывным "Гранит".

По данным "Гранита", в первые месяцы после вторжения удавалось перехватывать около 50% российских ракет.

В отчете Центра стратегических и международных исследований США говорится, что "на самом деле эта цифра могла быть намного ниже".

Ситуация изменилась после прибытия в Украину западных систем ПВО в октябре и ноябре, а также на фоне роста навыков украинских батарей. Так, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет.

На данный момент, по данным "Гранита", этот показатель уже приближается к 90%, а с 28 апреля системы ПВО вокруг Киева сбивают 100% летящих на столицу ракет.

Напомним, что недавно ВСУ даже впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

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