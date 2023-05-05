Противник продолжает тактику истощения украинской ПВО, что указывает на подготовку "к чему-то более мощному".

Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

В частности, РФ продолжает применять комбинированные удары с воздуха, с акватории и с помощью беспилотников.

Российские корабли в Черном море постоянно меняют место базирования, их количественный и качественный состав, заявила она.

"Они оставили формально один ракетоноситель на дежурстве, который может нести до 8 "Калибров", сообщила Гуменюк. Тем не менее, угроза опасности ракетного удара остается высокой.

Как мы писали, россияне 92 раза обстреляли прифронтовую Запорожскую область, повредив машины, квартиры, частные дома.

Также мы публиковали видео последствий вчерашнего обстрела села Кизомыс в Херсонской области, которое накануне подверглось авиаударам РФ.

По данным Укрэнерго, россияне два часа подряд обстреливали объект генерации в Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.