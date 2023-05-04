В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 мая. Сообщается, что украинские войска отбили почти полсотни атак на трех направлениях, россияне обстреливают Краматорск и Запорожье.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

    1. В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка.

    2. Отбито около 50 атак на направлениях:

  • Лиманском – в районе юго-западной окраины Спорного;
  • Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Богдановка и Марково;
  • Марьинском – в районе Марьинки.

    3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

    4. Армия РФ нанесла шесть ракетных (по Краматорску и Запорожью) и 66 авиаударов, совершила около 33 обстрелов из РСЗО. Из 24 БПЛА Shahed-136/131, которые она применила, уничтожены 18.

    5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов. ПВО уничтожила четыре барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 4 мая 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 4 мая 2023 года

Ранее мы писали, что сегодня ночью Украина подверглась очередному массированному налету "Шахедов". Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских. 

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.

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