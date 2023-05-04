В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 4 мая. Сообщается, что украинские войска отбили почти полсотни атак на трех направлениях, россияне обстреливают Краматорск и Запорожье.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боев – Бахмут и Марьинка.

2. Отбито около 50 атак на направлениях:

Лиманском – в районе юго-западной окраины Спорного;

Бахмутском – в Бахмуте, а также в направлении Богдановка и Марково;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла шесть ракетных (по Краматорску и Запорожью) и 66 авиаударов, совершила около 33 обстрелов из РСЗО. Из 24 БПЛА Shahed-136/131, которые она применила, уничтожены 18.

5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов. ПВО уничтожила четыре барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Ранее мы писали, что сегодня ночью Украина подверглась очередному массированному налету "Шахедов". Работу ПВО зафиксировали в Киевской и Одесской областях.

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