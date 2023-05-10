Немецкое издание Bild публикует видео обломков российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую Воздушные силы ВСУ сбили 4 мая.

"Нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", сбитой системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина (президента РФ - Ред.)", - написал журналист Bild Пауль Ронцхаймер, опубликовавший данное видео в своем Twitter.

Напомним, о сбитии во время ночной атаки над Киевом "Кинжала" сообщало издание Defense Express 5 мая.

В Воздушных силах однако сразу заявили, что эту информацию подтвердить не могут, Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал, что специалистам нужно больше времени, чтобы разобраться. А позже и вовсе опровергли это заявление.

В субботу командование ВС ВСУ все же подтвердило, что гиперзвуковой "Кинжал" был сбит. Также сообщалось, что это сделал комплекс ПВО "Patriot".

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