Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители России "своей смертью не закончат".

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат", – сказал президент.

На заявление Зеленского уже ответил в своей манере зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что украинский президент "совершит самоубийство, как Гитлер".

Напомним, ранее Зеленский опроверг причастность Украины к ударам беспилотников по Кремлю, потому что "никто не погиб".

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