В Минобороны РФ подтвердили атаки ВСУ в районе Бахмута и Соледара, о которых сообщают украинские паблики.

По данным российского ведомства, под Соледаром 11 мая ВСУ "провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения (более 95 км). Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков".

Как утверждают в РФ, атаки отражены, "прорывов обороны российских войск не допущено".

При этом в РФ по сути подтвердили отступление от трассы Хромово-Часов Яр. Там заявили, что "с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища".

Об атаках в районе Соледара и трассы у Хромово вчера сообщали российские телеграм-каналы и военкоры.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом, в ходе которой россиян удалось откинуть по некоторым направлениям. О том же заявляли в Минобороны Украины, не конкретизируя, где именно удалось прорваться.

При этом в МО РФ не прокомментировали данные телеграм-каналов об успешных атаках ВСУ в районе Ивановского, Ступочек и Клещеевки.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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