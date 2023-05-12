Офис главы Украины опроверг сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к организаторам музыкального конкурса "Евровидение" с просьбой выступить онлайн.

Об этом заявил пресс-секретарь президента, Сергей Никифоров.

Он сказал, что информация, представленная The Times, не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам "Евровидения" с предложением о проведении онлайн-выступления Владимира Зеленского ни во время финала, ни на любом другом этапе конкурса.

Напомним, издание The Times ранее сообщило, что Владимир Зеленский, якобы, просил организаторов "Евровидения" обратиться к зрителям во время финала мероприятия. Согласно информации СМИ, Европейский языковой союз отклонил просьбу президента Украины из-за своего "нежелания политизировать конкурс".

Как писала "Страна", 9 мая в Ливерпуле стартовал песенный конкурс Евровидения, его открыла украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она исполнила песню "Маяк".

За несколько дней до этого состоялась церемония открытия Евровидения-2023, которое должно было пройти в Украине.