Вчера, 9 мая, в Ливерпуле состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Букмекерами уже определена тройка фаворитов конкурса. Среди них и украинская группа TVORCHI.

На сегодняшний день тройка фаворитов, по мнению БК, выглядит так:

Швеция (Loreen - "Tattoo"); Финляндия (Käärijä - "Cha Cha Cha"); Украина (TVORCHI - "Heart of Stee"l).

Главный претендент на победу - Швеция (с вероятностью в 43%). Певица Лорин имеет все шансы повторить со своей новой песней "Tattoo" успех "Euphoria", с которой она победила на "Евровидении" в Баку в 2012 году.

Второе место в рейтинге букмекеров занимает певец из Финляндии Käärijä с песней "Cha Cha Cha". Его шанс на победу составляет 22%.

Также, по мнению букмекеров, второй раз подряд победить на "Евровидении" может Украина (правда, с вероятностью в 7%). В этом году на Евровидении Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart of Steal". Как победитель прошлого года, Украина не участвует в отборочных полуфиналах и выступит сразу в финале конкурса.

Напомним, несмотря на то, что Украина победила в прошлом году и должна была стать "хозяйкой" конкурса, из-за войны "Евровидение" от имени Украины проводит Великобритания, которая в 2022 заняла второе место.

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