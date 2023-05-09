Украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

Об этом говорит обновленный прогноз букмекеров на сайте eurovisionworld.com.

Как и раньше, на первом месте остается шведская певица Лорин с песней "Tattoo". Эта 39-летняя артистка марокканско-берберского происхождения уже побеждала на Евровидении в 2012 году.

Вторую позицию у букмекеров занимает представитель Финляндии, рэпер Ере Пёухёнен под псевдонимом Käärijä с песней "Cha Cha Cha". Tvorchi сместили в букмекерских ставках исполнительницу из Франции La Zarra с композицией "Évidemment".

Украина будет голосовать во втором полуфинале "Евровидения-2023", который пройдет 11 мая (первый полуфинал состоится 9 мая). Группа Tvorchi выступит под номером 19 в финале конкурса в Ливерпуле.

Как мы писали, зимой букмекеры считали Украину фаворитом на победу в конкурсе. На ее повторную победу давали коэффициенты от 2.75 до 4.5.

Напомним, 7 мая в Ливерпуле состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Его должна была принимать Украина, но из-за войны конкурс перенесли в Туманный Альбион.