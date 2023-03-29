Украинцы могут проголосовать за кандидатов в национальное жюри на "Евровидение-2023". Фото: eurovision.tv

С сегодняшнего дня, 29 марта, в "Дие" начинается опрос насчет кандидатов в судьи на Евровидение-2023 (конкурс пройдет в Ливерпуле).

Об этом сообщает глава Минкульта Александр Ткаченко в своем телеграм-канале. 

"Это очень важный выбор, поскольку именно наши члены жюри будут решать, как распределить баллы между артистами из других стран-участниц в финале конкурса", - говорится в сообщении.

Список кандидатов:

  • ROXOLANA,
  • Елена Гребенюк,
  • Михаил Клименко,
  • Амадор Лопес,
  • Тоня Матвиенко,
  • Александр Фоззи Сидоренко,
  • Олег Собчук,
  • Светлана Тарабарова,
  • Евгений Хмара,
  • Елена Шоптенко.

Ткаченко также добавил, что опрос в "Дие" продлится до 5 апреля.

Ранее "Страна" рассказывала, кто состязался в финале нацотбора на Евровидение.

Мы также писали, что букмекеры считают Украину фаворитом на победу в Евровидении-2023 в Великобритании. На ее повторную победу дают коэффициенты от 2.75 до 4.5. Следом за Украиной идут Италия и Швеция.

Как писала "Страна", Евровидение решили перенести из Украины в Ливерпуль по соображениям безопасности. Но конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины". В последний раз Великобритания принимала "Евровидение" в 1998 году в Бирмингеме.

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