Украинцам предлагают выбрать кандидатов в судьи на Евровидение-2023. В "Дие" запустили новый опрос
С сегодняшнего дня, 29 марта, в "Дие" начинается опрос насчет кандидатов в судьи на Евровидение-2023 (конкурс пройдет в Ливерпуле).
Об этом сообщает глава Минкульта Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.
"Это очень важный выбор, поскольку именно наши члены жюри будут решать, как распределить баллы между артистами из других стран-участниц в финале конкурса", - говорится в сообщении.
Список кандидатов:
- ROXOLANA,
- Елена Гребенюк,
- Михаил Клименко,
- Амадор Лопес,
- Тоня Матвиенко,
- Александр Фоззи Сидоренко,
- Олег Собчук,
- Светлана Тарабарова,
- Евгений Хмара,
- Елена Шоптенко.
Ткаченко также добавил, что опрос в "Дие" продлится до 5 апреля.
Ранее "Страна" рассказывала, кто состязался в финале нацотбора на Евровидение.
Мы также писали, что букмекеры считают Украину фаворитом на победу в Евровидении-2023 в Великобритании. На ее повторную победу дают коэффициенты от 2.75 до 4.5. Следом за Украиной идут Италия и Швеция.
Как писала "Страна", Евровидение решили перенести из Украины в Ливерпуль по соображениям безопасности. Но конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины". В последний раз Великобритания принимала "Евровидение" в 1998 году в Бирмингеме.