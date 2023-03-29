С сегодняшнего дня, 29 марта, в "Дие" начинается опрос насчет кандидатов в судьи на Евровидение-2023 (конкурс пройдет в Ливерпуле).

Об этом сообщает глава Минкульта Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

"Это очень важный выбор, поскольку именно наши члены жюри будут решать, как распределить баллы между артистами из других стран-участниц в финале конкурса", - говорится в сообщении.

Список кандидатов:

ROXOLANA,

Елена Гребенюк,

Михаил Клименко,

Амадор Лопес,

Тоня Матвиенко,

Александр Фоззи Сидоренко,

Олег Собчук,

Светлана Тарабарова,

Евгений Хмара,

Елена Шоптенко.

Ткаченко также добавил, что опрос в "Дие" продлится до 5 апреля.

Ранее "Страна" рассказывала, кто состязался в финале нацотбора на Евровидение.

Мы также писали, что букмекеры считают Украину фаворитом на победу в Евровидении-2023 в Великобритании. На ее повторную победу дают коэффициенты от 2.75 до 4.5. Следом за Украиной идут Италия и Швеция.

Как писала "Страна", Евровидение решили перенести из Украины в Ливерпуль по соображениям безопасности. Но конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться "от имени Украины". В последний раз Великобритания принимала "Евровидение" в 1998 году в Бирмингеме.