В воскресенье, 7 мая, в Великобритании, в городе Ливерпуль состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Его должна была принимать Украина, но из-за войны конкурс перенесли в Туманный Альбион.

В открытии принимали участие представители 37 стран мира, в том числе украинская группа TVORCHI.

Трансляция церемонии велась на YouTube-канале "Евровидения".

Ведущими торжественного открытия конкурса стали украинец Тимур Мирошниченко, которого называют голосом украинского "Евровидения", и британская хоккеистка на траве Сэм Куэк.

Участники песенного конкурса шагали по 200-метровой "бирюзовой дорожке", раздавали интервью и фотографировались.

Отметим, что группа TVORCHI, которая представляет Украину, появилась в весьма символических образах. Музыканты выбрали костюмы с сочетанием красного и черного цветов, на которых вышиты имена и вес преждевременно родившихся за время войны детей.

Первый полуфинал "Евровидения" состоится 9 мая.

Напомним, букмекеры считают Украину фаворитом на победу в Евровидении-2023 в Великобритании. На ее повторную победу давали коэффициенты от 2.75 до 4.5. Следом за Украиной идут Италия и Швеция.

Ранее мы писали, что в марте победители национального отбора на Евровидение от Украины TVORCHI пожаловались на проблемы с выездом за границу из-за ограничений Министерства культуры, введённых после скандала со стендапером Андреем Щегелем, который рассказал, как он сбежал от мобилизации за границу.