Сегодня на арене Liverpool в британском Ливерпуле проходит первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Его открыла песней "Маяк" украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Полуфинал начался в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию можно на следующих ресурсах:

официальная Facebook-страница "Евровидения" (здесь выкладывают видео отдельных выступлений);

YouTube-канал "Евровидения" (здесь тоже выкладывают видео отдельных выступлений);

YouTube-канал Евровидения Украины;

сайт "Суспильне. Культура";

сайт "Суспильне. Евровидение";

приложение "Дия" (для этого в разделе "Услуги" нужно выбрать опцию "Дия.TV" и "Канал UA: Культура").

Список финалистов Евровидения по итогам первого полуфинала конкурса:

Хорватия;

Молдова;

Швейцария;

Финляндия;

Чехия;

Израиль;

Португалия;

Швеция;

Сербия;

Норвегия.

Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, в четверг, а победители будут названы 13 мая. Украина будет голосовать во втором полуфинале "Евровидения-2023".

"Евровидение-2023" должна была принимать Украина, но из-за войны конкурс перенесли в Туманный Альбион.

Как мы писали, открытие конкурса состоялось 7 мая.

Букмекеры дают украинской группе Tvorchi третье место на "Евровидении-2023".