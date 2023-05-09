В Ливерпуле стартовал песенный конкурс Евровидения. Его открыла украинская певица. Где смотреть
Сегодня на арене Liverpool в британском Ливерпуле проходит первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Его открыла песней "Маяк" украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.
Полуфинал начался в 22:00 по киевскому времени.
Посмотреть трансляцию можно на следующих ресурсах:
- официальная Facebook-страница "Евровидения" (здесь выкладывают видео отдельных выступлений);
- YouTube-канал "Евровидения" (здесь тоже выкладывают видео отдельных выступлений);
- YouTube-канал Евровидения Украины;
- сайт "Суспильне. Культура";
- сайт "Суспильне. Евровидение";
- приложение "Дия" (для этого в разделе "Услуги" нужно выбрать опцию "Дия.TV" и "Канал UA: Культура").
Список финалистов Евровидения по итогам первого полуфинала конкурса:
- Хорватия;
- Молдова;
- Швейцария;
- Финляндия;
- Чехия;
- Израиль;
- Португалия;
- Швеция;
- Сербия;
- Норвегия.
Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, в четверг, а победители будут названы 13 мая. Украина будет голосовать во втором полуфинале "Евровидения-2023".
"Евровидение-2023" должна была принимать Украина, но из-за войны конкурс перенесли в Туманный Альбион.
Как мы писали, открытие конкурса состоялось 7 мая.
Букмекеры дают украинской группе Tvorchi третье место на "Евровидении-2023".