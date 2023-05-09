Сцена конкурса. Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Сегодня на арене Liverpool в британском Ливерпуле проходит первый полуфинал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Его открыла песней "Маяк" украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Полуфинал начался в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию можно на следующих ресурсах:

  • официальная Facebook-страница "Евровидения" (здесь выкладывают видео отдельных выступлений);
  • YouTube-канал "Евровидения" (здесь тоже выкладывают видео отдельных выступлений);
  • YouTube-канал Евровидения Украины;
  • сайт "Суспильне. Культура";
  • сайт "Суспильне. Евровидение";
  • приложение "Дия" (для этого в разделе "Услуги" нужно выбрать опцию "Дия.TV" и "Канал UA: Культура").

Список финалистов Евровидения по итогам первого полуфинала конкурса:

  • Хорватия;
  • Молдова;
  • Швейцария;
  • Финляндия;
  • Чехия;
  • Израиль;
  • Португалия;
  • Швеция;
  • Сербия;
  • Норвегия.

Первые финалисты Евровидения 2023 года в Ливерпуле

Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, в четверг, а победители будут названы 13 мая. Украина будет голосовать во втором полуфинале "Евровидения-2023".

"Евровидение-2023" должна была принимать Украина, но из-за войны конкурс перенесли в Туманный Альбион.

Как мы писали, открытие конкурса состоялось 7 мая.

Букмекеры дают украинской группе Tvorchi третье место на "Евровидении-2023".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться