Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве сделать видеообращение на финале Евровидения.

Об этом пишет Times.

Европейский вещательный союз заявил, что "строгие правила" не позволили украинскому лидеру выступить.

"Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", — заявили в EBU.

Вещатель добавил, что просьба Зеленского выступить перед аудиторией, "хотя и сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия".

Субботний финал Евровидения в Ливерпуле будет посвящен Украине. В нем примут участие 11 артистов, в том числе прошлогодний победитель - украинская группа Kalush Orchestra.

Напомним, Европейский вещательный союз решил, что "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Конкурс проходит в Британии.

Ранее сообщалось, что определились все финалисты песенного конкурса Евровидение-2023. Среди них двадцать стран и Tvorchi.

Также мы писали, что букмекеры дают украинской группе Tvorchi третье место на песенном конкурсе.