В четверг, 11 мая, после второго полуфинала "Евровидения" определились все финалисты песенного конкурса, который проходит в Ливерпуле.

Трансляция мероприятия велась на канале "Суспильне".

По результатам зрительского голосования в финал прошли десять стран:

Албания; Кипр; Эстония; Бельгия; Австрия; Литва; Польша; Австралия; Армения; Словения.

Напомним, что по итогам первого полуфинала в финал вышли представители таких стран:

Хорватия; Молдова; Швейцария; Финляндия; Чехия; Израиль; Португалия; Швеция; Сербия; Норвегия.

Финал конкурса состоится в субботу, 13 мая. Украинская группа Tvorchi выступит под номером 19.

Отметим, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

На первом месте остается шведская певица Лорин с песней "Tattoo". Эта 39-летняя артистка марокканско-берберского происхождения уже побеждала на Евровидении в 2012 году.

Вторую позицию у букмекеров занимает представитель Финляндии, рэпер Ере Пёухёнен под псевдонимом Käärijä с песней "Cha Cha Cha".

Ранее мы писали, что зимой букмекеры считали Украину фаворитом на победу в конкурсе. На ее повторную победу давали коэффициенты от 2.75 до 4.5.