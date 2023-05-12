Финал "Евровидения-2023" состоится 13 мая. Скриншот видео

В четверг, 11 мая, после второго полуфинала "Евровидения" определились все финалисты песенного конкурса, который проходит в Ливерпуле.

Трансляция мероприятия велась на канале "Суспильне".

По результатам зрительского голосования в финал прошли десять стран:

  1. Албания;
  2. Кипр;
  3. Эстония;
  4. Бельгия;
  5. Австрия;
  6. Литва;
  7. Польша;
  8. Австралия;
  9. Армения;
  10. Словения.

Напомним, что по итогам первого полуфинала в финал вышли представители таких стран:

  1. Хорватия;
  2. Молдова;
  3. Швейцария;
  4. Финляндия;
  5. Чехия;
  6. Израиль;
  7. Португалия;
  8. Швеция;
  9. Сербия;
  10. Норвегия.

Финал конкурса состоится в субботу, 13 мая. Украинская группа Tvorchi выступит под номером 19.

Определились все финалисты "Евровидения-2023"

Отметим, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".

На первом месте остается шведская певица Лорин с песней "Tattoo". Эта 39-летняя артистка марокканско-берберского происхождения уже побеждала на Евровидении в 2012 году.

Вторую позицию у букмекеров занимает представитель Финляндии, рэпер Ере Пёухёнен под псевдонимом Käärijä с песней "Cha Cha Cha".

Ранее мы писали, что зимой букмекеры считали Украину фаворитом на победу в конкурсе. На ее повторную победу давали коэффициенты от 2.75 до 4.5.

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