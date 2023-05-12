Двадцать стран и Tvorchi. Определились все финалисты песенного конкурса Евровидение-2023. Список
В четверг, 11 мая, после второго полуфинала "Евровидения" определились все финалисты песенного конкурса, который проходит в Ливерпуле.
Трансляция мероприятия велась на канале "Суспильне".
По результатам зрительского голосования в финал прошли десять стран:
- Албания;
- Кипр;
- Эстония;
- Бельгия;
- Австрия;
- Литва;
- Польша;
- Австралия;
- Армения;
- Словения.
Напомним, что по итогам первого полуфинала в финал вышли представители таких стран:
- Хорватия;
- Молдова;
- Швейцария;
- Финляндия;
- Чехия;
- Израиль;
- Португалия;
- Швеция;
- Сербия;
- Норвегия.
Финал конкурса состоится в субботу, 13 мая. Украинская группа Tvorchi выступит под номером 19.
Отметим, что, по прогнозам букмекеров, украинская группа Tvorchi может занять третье место с песней "Heart Of Steel" на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023".
На первом месте остается шведская певица Лорин с песней "Tattoo". Эта 39-летняя артистка марокканско-берберского происхождения уже побеждала на Евровидении в 2012 году.
Вторую позицию у букмекеров занимает представитель Финляндии, рэпер Ере Пёухёнен под псевдонимом Käärijä с песней "Cha Cha Cha".
Ранее мы писали, что зимой букмекеры считали Украину фаворитом на победу в конкурсе. На ее повторную победу давали коэффициенты от 2.75 до 4.5.