Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает обвинять российские регулярные войска в бегстве с позиций.

Он прокомментировал заявление минобороны РФ о том, что российские войска "заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища".

"То, что сказал Игорь Конашенков (официальный представитель Минобороны РФ - Ред.) – это называется бегство. А не перегруппировка", - заявил Пригожин.

С учетом заявления Минобороны РФ о "занятии новых рубежей обороны" по водохранилищу, получается, что российские войска отошли на 2 километра (на карте, которую публикуют российские телеграмм-каналы, эта территория обозначена темно-синим цветом).

Таким образом, линия фронта значительно отодвинулась от дороги Часов Яр-Бахмут.

По словам Пригожина, отход россиян к Берховскому водохранилищу вновь открыл для ВСУ дорогу на Бахмут из Часов Яра, а также дает возможность украинским войскам выйти к северным окраинам Бахмута.

При этом он заявил, что "Вагнер" продолжает продвигаться в западных окраинах Бахмута и, как он утверждает, для полного захвата города осталось "20 домов".

Но при этом продвижение ВСУ на флангах создает угрозу окружения города.

О выводе ЧВК "Вагнер" из Бахмута он на этот раз ничего не говорил (также как и последние пару дней). Лишь напомнил, что за оставление позиций ему Генштаб пригрозил обвинением в госизмене и поинтересовался, распространяется ли эта норма на российские регулярные войска, которые уходят с позиций на флангах.

Как писала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку и подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом.

Украинские паблики сообщили детали продвижения ВСУ под Бахмутом, заявив об освобождении дороги снабжения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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