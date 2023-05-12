Президент Владимир Зеленский заявил, что своим указом ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с "Запорожсталью".

Он говорит, что с помощью попавших под санкции лиц "РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике".

"Запускаем процедуру конфискации российской части – она будет работать для Украины и украинцев", - сообщил Зеленский.

Отметим, что согласно открытой информации, владельцем "Запорожстали" является принадлежащий Ринату Ахметову холдинг Метинвест. В тоже время, согласно сообщениям СМИ, среди совладельцев предприятия могут быть и структуры, связанные с государственным Внешэкономбанком РФ, что официально представителями предприятия опровергалось.

В прошлом директором Запорожстали был нынешний заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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