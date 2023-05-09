Евросоюз готовит новый одиннадцатый пакет санкций, сфокусированный на противодействии обходу введенных санкций. Представители Еврокомиссии не исключают возможности применения санкций против третьих стран, используемых для таких манипуляций.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в новый список продуктов, запрещенных к транзиту, будет включено больше материалов и деталей для самолетов. Эти товары, предназначенные для третьих стран, нежданно оказываются в руках российского правительства во время их прохождения через Россию, отметила она.

Фон дер Ляйен заявила, что наблюдается увеличение торговых потоков между ЕС и определенными странами, при этом товары из Евросоюза внезапно появляются в России. В случае обнаружения, что товары из ЕС направляются в третьи страны и оказываются в России, страны-члены могут решить о наложении санкций на экспорт таких товаров.

Представители Еврокомиссии подчеркнули, что применение этих мер будет осуществляться осторожно после проведения анализа рисков и одобрения со стороны стран ЕС. Однако такие действия должны ясно продемонстрировать, что Евросоюз активно борется с обходом санкций.

Фон дер Ляйен также не исключила возможность введения запрета на теневые операции с третьими странами, целенаправленно обходящими санкции.

Как мы писали сегодня Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы отпраздновать День Европы.

По данным СМИ, Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на пост генсека НАТО.